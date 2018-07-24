Ушаков: Путин на саммите БРИКС расскажет о переговорах с Трампом

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформирует коллег по БРИКС о результатах своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент «Газеты.Ru»

«Естественно, все будут ожидать нашей информации об итогах встречи президента с Трампом в Хельсинки (16 июля), и мы имеем ввиду такую информацию партнерам в ходе этого заседания передать», — заявил Ушаков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит ЮАР для участия в десятом саммите БРИКС. До этого пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп приглашает президента России Владимира Путина посетить США осенью.