Москва попросила Киев разрешить посещение 51 заключенного

Россия направила Украине список из 51 заключенного для посещения уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой. Об этом в своем фейсбуке написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Российская сторона предоставила нам список на посещение 51 человека», — написала Денисова.

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При этом она отметила, что только 13 человек из этого списка имеют российское гражданство, а некоторые отказались от встречи с Москальковой. Денисова добавила, что украинские власти просят «откорректировать» список. Также она уточнила, что семерых человек из списка российский омбудсмен уже посещала.

Ранее в Раде перечислили фамилии россиян для обмена на украинских заключенных.