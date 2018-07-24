Путин созвонился с президентом Узбекистана перед личной встречей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщатся на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора российский лидер «тепло поздравил» президента Узбекистана с днем рождения. Ранее он уже направил ему поздравительную телеграмму.

Реклама

Мирзиеев, в свою очередь, высоко оценил организацию прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

«В контексте подготовки запланированного на осень 2018 года государственного визита президента России в Узбекистан лидеры обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили некоторые актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Путин запланировал на осень рабочую поездку в Узбекистан.