Зариф о предупреждениях Трампа в адрес Ирана: не впечатлили
Глава иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф дал комментарий в связи с предостережениями американского президента Дональда Трампа в адрес Тегерана. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам Зарифа, в Иране слышат угрозы в течение 40 лет, хотя и «более цивилизованные».
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«Не впечатлили. Мир слышал еще более резкие пустые угрозы», — заявил Зариф.
Он добавил, что народ Ирана существует на протяжении тысячелетий и видел падение империй, возраст которых превосходил возраст некоторых стран.
«Будьте осторожны», — заключил Зариф.
Ранее Трамп заявил, что Иран будет «страдать», если продолжит угрожать США.