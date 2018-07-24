Зариф о предупреждениях Трампа в адрес Ирана: не впечатлили

Глава иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф дал комментарий в связи с предостережениями американского президента Дональда Трампа в адрес Тегерана. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Зарифа, в Иране слышат угрозы в течение 40 лет, хотя и «более цивилизованные».

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«Не впечатлили. Мир слышал еще более резкие пустые угрозы», — заявил Зариф.

Он добавил, что народ Ирана существует на протяжении тысячелетий и видел падение империй, возраст которых превосходил возраст некоторых стран.

«Будьте осторожны», — заключил Зариф.

Ранее Трамп заявил, что Иран будет «страдать», если продолжит угрожать США.