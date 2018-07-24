В США перенесли начало судебного заседания по делу Манафорта

Судебное заседание по делу Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа, перенесли на 31 июля этого года. Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечается, судья принял решение о переносе даты начала судебного заседания, так как адвокатам Манафорта требуется больше время для ознакомления с многочисленными данными и документами, предоставленными офисом спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Ранее Мюллер, который занимается делом о якобы вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, опубликовал список из 500 доказательств, которые он, по его словам, готов предоставить в суде над бывшим руководителем избирательного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.