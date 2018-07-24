В США рассказали о встречах Бутиной с американскими чиновниками в качестве переводчицы

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Исполнительный директор Центра национальных интересов в Вашингтоне Пол Сандерс рассказал, что гражданка России Мария Бутина, обвиняемая американской стороной в работе иностранным агентом, во время встреч с официальными лицами в США была переводчиком тогдашнего замглавы российского Центробанка Александра Торшина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Сандерса, его ведомство не занималось организацией встреч для Бутиной. Они готовили встречи для Александра Торшина, являющегося представителем ЦБ.

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«Это было его решение, чтобы Мария Бутина сопровождала его в качестве переводчика», — заявил Сандерс.

Он добавил, что с американской стороны в этих встречах принимали участие замглавы минфина по международным вопросам Натан Шитс и замглавы Федеральной резервной системы Стэнли Фишер. При этом Сандерс уточнил, что Торшин принимал участие в семинаре о банковском секторе России.

Ранее газета The Washington Post написала, что обвиняемая в шпионаже в США Бутина получала помощь от российского миллиардера.