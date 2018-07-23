Трамп ответил на критику за уступки Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что «фейковые новости» сообщают неправду о его встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом глава США написал в своем твиттере.

«Когда вы слышите, что фейковые новости говорят с негативом о моей встрече с президентом Путным и сообщают, что я сдался, помните, я ничем не поступился», — написал Трамп.

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Президент заверил, что он «просто говорил» о выгодах, которые страны могут получить в случае успешного сотрудничества. Также он отметил, что встреча с Путиным прошла «очень хорошо», а об обратном сообщают «Продажные Медиа».

Ранее Трамп опроверг сообщения о расстройстве от диалога с КНДР.