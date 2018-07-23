В Иране назвали угрозы Трампа «психологическими приемами»

Иранский генерал Гулямхоссейн Гейбпарвар назвал слова президента США Дональда Трампа в адрес руководства Ирана «психологическими приемами», сообщает Reuters.

По его словам, Тегеран будет продолжать сопротивляться своим врагам.

«Мы никогда не откажемся от наших революционных убеждений. ... мы будем сопротивляться давлению со стороны врагов. ... Америка хочет не меньше, чем (уничтожить Иран)», — цитируют его иранские СМИ.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет «страдать», если продолжит угрожать США.

Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что возможное военное столкновение с Ираном станет «матерью всех войн».

«Америка должна знать... война с Ираном — мать всех войн», — сказал Роухани.