CNN: Трамп разочарован, в Вашингтоне царит тревога

У президента США Дональда Трампа все больше поводов для беспокойства: все более токсичные последствия после саммита в Хельсинки, расследование вокруг «российского вмешательства», отсутствие прогресса по вопросу КНДР, отмечает американский телеканал CNN.

Споры, бушующие вокруг Овального кабинета Белого дома, говорят, что Трамп все чаще берет под контроль свою собственную защиту и готов диктовать политические и юридические стратегии с высоким риском, говорится в материале. Непрекращающиеся и часто ложные нападки на специального прокурора США Роберта Мюллера создают впечатление человека, который боится последующего решения и не уверен в том, что его судьба сможет избежать наказания, считает CNN.

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Помимо этого, «самым сюрреалистическим аспектом этого беспрецедентного президентства» являются публичные дебаты о том, что президент США может быть скомпрометирован другой иностранной державой.

Тем не менее, какова бы ни была мотивация Трампа в построении отношений с Россией, в Вашингтоне царит тревога из-за сближения с ней. Хотя многие понимают необходимость общения между двумя лидерами главных ядерных держав мира во время опасно разорванных связей с Москвой, констатирует телеканал. Между тем, сам Трамп яростно защищает саммит в Хельсинки и оценивает его как большой успех.

Американский президент сталкивается с растущим вниманием к результатам и другого крупного саммита: его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, которая закончилась тем, что Трамп объявил о решении ядерной угрозы.

Однако с тех пор Пхеньян вернулся к своей характерной стратегии дипломатической запутанности и проволочек, отмечается в материале. CNN cо ссылкой на американского чиновника сообщил, что Трамп действительно чувствовал разочарование, но он также был убежден, что продолжающаяся приостановка ядерных и ракетных испытаний КНДР является хорошим достижением.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа вырос, несмотря на критику встречи с Путиным.