Трамп предупредил Иран о последствиях угроз в адрес США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет «страдать», если продолжит угрожать США. Об этом он написал в своем твиттере.

«Президенту Ирана (Хасану) Роухани: никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам, или вы будете страдать от последствий, таких, которых вы еще никогда не видели за всю свою историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные слова о жестокости и смерти. Будьте осторожнее!» — подчеркнул Трамп.

Ранее Роухани заявил, что возможное военное столкновение с Ираном станет «матерью всех войн». Также ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео сравнил власти Ирана с мафией.