Трамп посетит саммит G20

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американский президент Дональд Трамп посетит саммит «Большой двадцатки», сообщает РИА «Новости».

Очередной саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.

«Он едет (на саммит). Я буду рад вернуться сюда вместе с ним … Знаю, что он очень ждет продуктивных дискуссий с лидерами (иностранных государств и правительств — «Газета.Ru»)», — заявил Мнучин на встрече с министрами финансов стран «двадцатки».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в своем твиттере вновь высоко оценил прошедшую 16 июля в Хельсинки встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он также раскритиковал «фейковые СМИ», которые пытались «принизить» саммит.