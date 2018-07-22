МИД Грузии назвал нелегитимными дипотношения между Сирией и Южной Осетией
Министерство иностранных дел Грузии назвало нелегитимным установление дипломатических отношений между Сирией и Южной Осетией, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
«Признание режимом (президента Сирии Башара) Асада так называемой независимости оккупированных регионов Грузии и установление с ними дипломатических отношений не имеют никакой правовой силы», — говорится в тексте заявления грузинского внешнеполитического ведомства.
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В министерстве также заявили, что «международное сообщество ранее строго осудило решение сирийского руководства о признании независимости Абхазии и Южной Осетии».
Ранее сообщалось, что Сирия установила дипломатические отношения с Южной Осетией.