МИД Грузии назвал нелегитимными дипотношения между Сирией и Южной Осетией

Министерство иностранных дел Грузии назвало нелегитимным установление дипломатических отношений между Сирией и Южной Осетией, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Признание режимом (президента Сирии Башара) Асада так называемой независимости оккупированных регионов Грузии и установление с ними дипломатических отношений не имеют никакой правовой силы», — говорится в тексте заявления грузинского внешнеполитического ведомства.

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В министерстве также заявили, что «международное сообщество ранее строго осудило решение сирийского руководства о признании независимости Абхазии и Южной Осетии».

Ранее сообщалось, что Сирия установила дипломатические отношения с Южной Осетией.