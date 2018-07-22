В постпредстве России при ООН прокомментировали задержание Бутиной

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в твиттере прокомментировал задержание россиянки Марии Бутиной в США.

«Может быть нам стоит поискать незарегистрированных агентов властей США в России? По этим критериям их будут сотни», — написал Полянский.

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По его словам, на подобные задержания американские чиновники «наверное отреагируют новыми санкциями против России».

Он также подчеркнул, что Россия требует немедленного освобождения Бутиной.

Ранее сообщалось, что в СПЧ арест Бутиной назвали нарушением прав человека.