Бельгия призвала ЕС не навязывать свои ценности России

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что Европе не следует навязывать копию своей демократической системы другим странам. Об этом сообщает Paris Match.

«Не следует надеяться навязать по принципу «скопировал-вставил» наши ценности и нашу демократическую систему России или Турции», — сказал Мишель.

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По его словам, ЕС необходимо говорить со всеми.

Он также отметил, что Европе не следует «боятся» президента США Дональда Трампа.

Ранее Мишель заявил, что приветствует намерение Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.