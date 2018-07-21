В СПЧ арест Бутиной назвали нарушением прав человека

Совет по правам человека при президенте России направил в комиссию по гражданским правам США обращение, в котором призвал прекратить преследование арестованной в США гражданки России Марии Бутиной.

«Мы полагаем, что обвинение активистки российской неправительственной организации «Право на оружие», занимавшейся налаживанием контактов между Россией и США по линии гражданского общества, является очевидным нарушением прав человека и давлением на НПО», — говорится в тексте обращения главы СПЧ Михаила Федотова к председателю комиссии.

Он также назвал арест россиянки чрезмерной мерой наказания и указал на то, что весной 2018 года Бутина уже давала показания перед специальным комитетом американского сената по разведке.