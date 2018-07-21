Лавров и Помпео осудили КНДР и Сирию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом говорится на официальном сайте российского МИДа.

В сообщении подчеркивается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.Также отмечается, что звонок продолжает контакты стран на фоне состоявшейся 16 июля встречи Путина и Трампа.

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«В развитие российско-американского саммита в Хельсинки 16 июля главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений между нашими странами с целью их нормализации на равноправной и взаимовыгодной основе», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее, а также проблему денуклеаризации Корейского полуострова. Они также отметили возможность взаимодействия России и США вместе с другими странами по решению гуманитарных проблем в Сирии.

Ранее сообщалось, что Лавров в Хельсинки впервые встретился с Помпео.