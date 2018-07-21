WSJ: Трамп проигнорировал советы по жесткой риторике на саммите с Путиным

Президент США Дональд Трамп не стал вести жесткую риторику по «российскому делу» во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на план, составленный американской администрации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, новые обвинения 12 российским разведчикам, которые были предъявлены незадолго до саммита Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля, должны были стать предметом разговора между лидерами тет-а-тет. Также о них Трамп должен был упомянуть во время совместной пресс-конференции. Отмечается, что данные обвинения должны были стать веским доказательством предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году.

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«Это был хорошо подготовленный план. К сожалению, он его не реализовал», — сказал источник.

Другой источник отметил, что Трамп сделал «ровно противоположное».

Также источник газеты посчитал, что Трамп не стал использовать жесткую риторику по «российскому делу», чтобы наладить отношения с Россией.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Трамп рассматривал новые обвинения по «российскому делу» в качестве подспорья на саммите с Путиным.