Отец Бутиной рассказал, чем она занималась в США

Отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин заявил, что его дочь не совершала противоправных поступков в Соединенных Штатах. Об этом сообщает телеканала «Россия 1».

По его словам, Бутина ежедневно занималась учебой.

Он также добавил, что у его дочери был очень напряженный график обучения и ей приходилось «сутками учиться».

Реклама

Валерий Бутин подчеркнул, что его дочь не совершала ничего противоправного в США.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что деятельность Бутиной не имела никакого отношения к шпионажу.

По ее словам, преследование Бутиной в США является нарушением прав на свободу мнения и его выражения.