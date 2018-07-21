Трамп назвал свой подход к Путину дипломатией
Президент США Дональд Трамп в твиттере ответил на критику СМИ за слишком мягкий подход к президенту России Владимиру Путину.
«Фейковые СМИ считают, что я был слишком добр к Путину», — написал Трамп.
По его словам, раньше подобный подход назвали бы дипломатией.
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Он также добавил, что если бы вел себя «жестче» по отношению к Путину, СМИ делали бы обратные утверждения.
Трамп подчеркнул, что подобные «фейковые СМИ» являются лицемерными.
Ранее СМИ сообщили, что большинству американцев не понравилось поведение Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки.
Как отмечалось, 55% граждан США не одобряют то, как Трамп вел себя на встрече с Путиным.