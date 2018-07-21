Климкин обвинил Москву в «репетиции развала Украины»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложение президента России Владимира Путина о проведении референдума в Донбассе является «попыткой отрепетировать развал Украины». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россию якобы совсем не интересует ситуация на Донбассе.

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Он также добавил, что референдум на юго-востоке Украины невозможен с политической и юридической точки зрения.

Климкин подчеркнул, что предложение Путина о референдуме в Донбассе якобы является «репетицией развала Украины».

Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу обдумать идею проведения референдума для разрешения конфликта на востоке Украины.