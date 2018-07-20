В Белом доме прокомментировали возможность провести референдум по Донбассу

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не рассматривает возможность поддержки референдума в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, минские соглашения не подразумевают возможность проведения референдума.

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«Минские соглашения являются процессом для разрешения конфликта в Донбассе, и эти соглашения не предусматривают никаких вариантов для референдума. Кроме того, так называемый референдум, организованный в части Украины, которая не находится под контролем правительства, был бы нелегитимным», — сказал Маркис.

Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин предложил Дональду Трампу обдумать идею проведения референдума для разрешения конфликта на востоке Украины.