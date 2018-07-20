Путин обсудил с Нетаньяху Ближний Восток и Сирию

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает официальный сайт российского Кремля.

Как отметили в пресс-службе, Путин и Нетаньяху в ходе переговоров затронули такие темы, как конфликт на Ближнем Востоке и стабилизацию положения в Сирии.

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«В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования», — говорится в сообщении.

11 июля Путин и Нетаньяху провели личную встречу, в ходе которой также обсудили ситуацию в Сирии.

Ранее сообщалось, что в ходе июльской встречи Нетаньяху передал Путину позицию израильской стороны по сирийскому конфликту.