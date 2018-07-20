Антонов рассказал о подготовке нового визита конгрессменов США в Россию

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил о подготовке нового визита конгрессменов США в Россию. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Антонова, шансов на то, что парламентскую делегацию России пригласят в США, мало, поскольку в настоящее время атмосфера в стране «очень токсичная».

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«Американская делегация приезжала в Россию, я знаю, что планируют приехать еще сюда коллеги, просто не хотел бы сегодня заранее обнародовать имена и цели, кто поедет сюда», — заявил Антонов.

Ранее американские СМИ назвали поездку республиканцев в Москву «позорной затеей глупцов». Как отмечается, республиканцы обманывают себя, если считают, что могут добиться чего-то хорошего, садясь за стол переговоров с российскими властями, которые являются «виртуозами обмана и запутывания».