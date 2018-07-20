Браудер попросил Трампа «не обрекать его на смерть» в России

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого Генпрокуратура России обвинила в переводе денег экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон, заявил, что его выдача российской стороне может представлять угрозу для его жизни. Об этом он сказал в эфире CNN.

Браудер выразил надежду на то, что правоохранительные ведомства США в его случае не будут прибегать к договору о взаимной правовой помощи между США и Россией.

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«Сдать меня Путину в конечном счете будет означать обречь меня на смерть», — заявил Браудер.

Ранее сообщалось, что Браудера «потрясла» реакция Белого дома на предложение России. По словам Браудера, заявления администрации США о таком «маловероятном» варианте, при котором его и других американских граждан обменяют на российских шпионов, является «смехотворным».