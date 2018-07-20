В Латвии рассказали о последствиях плохих отношений с Россией

Бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс заявил, что из-за плохих отношений с Россией в стране наблюдается снижение транзитной отрасли и пищевой промышленности, передает Dienas Bizness.

«Если смотреть на транзитную отрасль, то за последние годы мы видим существенное падение на 30 процентов, что связано с этими «экономическими войнами». Также пострадала и отрасль пищевой промышленности. Поэтому любое улучшение отношений между США и Россией Латвии пойдет только на пользу. Для экономического сотрудничества, для экономики Латвии это хорошая новость», — сказал Матисс.

Он подчеркнул, что Латвия связана с глобальной экономикой и не оторвана от глобальной политики.