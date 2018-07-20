В США уличили Бутину в контактах с экс-послом Кисляком

Задержанная в США россиянка Мария Бутина ранее встречалась с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, чьи контакты с советниками президента США Дональда Трампа прежде уже вызывали опасения в США, заявил помощник прокурора США Эрик Кенерсон, передает The Guardian.

В качестве доказательства встреч Бутиной и Кисляка были приведены фотографии, которые были найдены на электронных устройствах Бутиной.

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«Если госпожа Бутина решит пойти в любое посольство, дипломатическое представительство, сесть в машину с дипломатическими номерами, которая была зарегистрирована в Госдепартаменте, на данный момент нет ничего, что мог бы сделать кто-либо среди сотрудников правоохранительных сил, чтобы добраться до нее», — отметил Кенерсон.

Он также заявил, что встреча Бутиной с Кисляком служит доказательством того, что она оставалась в контакте с дипломатическими представителями российской стороны.

Ранее сообщалось, что суд перенес слушания по делу Бутиной.