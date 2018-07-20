Помпео рассказал о созданном Трампом канале для диалога с Россией

В ходе интервью католическому телеканалу EWTN госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп планировал в ходе саммита с президентом России Владимиром Путиным создать канал для диалога и достиг поставленной цели.

«Президент был нацелен на создание канала для общения и диалога, и достиг этого», — сказал Помпео.

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По словам Помпео, Трамп планировал «изменить путь», по которому идут «две страны» в отношениях с США. Он также подчеркнул, что у американской стороны «нет иллюзий» относительно того, какие вызовы представляет Россия, однако указал на необходимость действовать вместе в таких сферах как борьба с терроризмом.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон.