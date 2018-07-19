CBS: Трамп «мечтает» заполучить Байдена в соперники на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп высказался о желании, чтобы его соперником от Демократической партии на президентских выборах в 2020 году стал бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом американский президент заявил в эфире телеканала CBS.

Корреспондент CBS спросил президента США, кого бы он хотел видеть в качестве своего соперника на следующих выборах. Трамп признался, что мечтает, чтобы это был Байден.

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При этом Трамп добавил, что Байден «никогда не получал больше 1%», а бывший президент США Барак Обама его буквально «вытащил из горы мусора».

Отмечается, что в предвыборной гонке, вероятно, будет от семи до восьми человек. По словам Трампа, он готов баллотироваться против любого из кандидатов.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что жалеет о своем выпаде в адрес президента Дональда Трампа. Байден признался, что поколотил бы Трампа, если бы они учились в старшей школе. После этого Трамп в твиттере назвал бывшего вице-президента «сумасшедшим» и добавил, что сам бы побил Байдена.