Трамп: фейковые СМИ хотят войны с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что фейковые СМИ хотят конфронтации с Россией. Об этом он написал в своем твиттере.

«Фейковые СМИ сильно хотят серьезной конфронтации с Россией. Такой конфронтации, которая может привести к войне», — написал Трамп.

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По его словам, это происходит из-за улучшения отношений с президентом России Владимиром Путиным.

«Они поступают безрассудно, потому что ненавидят тот факт, что у меня, возможно, будут хорошие отношения с Путиным», — написал Трамп.

Ранее американский президент Дональд Трамп отказался обвинять российского коллегу Владимира Путина во лжи в связи со «вмешательством России» в выборы в США.