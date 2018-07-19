СМИ: во Франции разгорается «государственный скандал» с сотрудником Макрона

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении высокопоставленного сотрудника службы безопасности президента Франции Александра Беналлы, сообщает газета Le Monde.

Le Monde опубликовала видео, на котором сотрудник службы безопасности президента Франции Александр Беналла нападает на протестующего в Париже во время демонстрации 1 мая. После этого прокуратура начала предварительное расследование в отношении действий Беналлы, которого подозревают в избиении демонстранта. Французская газета уже назвала этот инцидент «государственным скандалом».

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На видео видно, что у телохранителя Макрона шлем, который носят cотрудники спецназа, однако Беналла таковым не являлся. Помимо этого, у него была полицейская повязка на руке и рация. Тем не менее, в полиции уже пояснили, что могут привлекать людей для временной работы и предоставлять им шлемы, однако их действия должны ограничиваться «наблюдательной ролью».

Как сообщили в Елисейском дворце, на майской демонстрации Беналла «действовал в течение одного рабочего дня и должен был иметь только наблюдательную роль».

Le Monde сообщает, что во время поездки президента Франции Эммануэля Маркона в город Перигё журналисты попытались взять у него комментарий по «делу Беналлы». Однако Макрон отказался отвечать на вопросы, но когда ребенок спросил его, есть ли у него «уверенность в своем телохранителе», он сказал: «Ведь он мой телохранитель!».

Как отмечает Le Parisien, несколько французских политиков уже потребовали, чтобы Беналла был снят со своей должности.

Между тем, пресс-секретарь Макрона подтвердил информацию Le Monde о том, что Беналла был уволен в течение 15 дней «с приостановлением зарплаты» и переведен в другой отдел. Теперь он занимает административную должность для обеспечения безопасности мероприятий, организованных в Елисейском дворце.