В Госдепе заявили о рассмотрении трех предложений по итогам встречи Трампа и Путина

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Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт рассказала, что американская сторона рассматривает три предложения по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Науэрт, одно из предложений касается создания рабочей группы высокого уровня, которая будет включать в себя представителей российской и американской бизнес-сфер.

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«Еще одно предложение — это создание определенного экспертного совета, в который войдут политологи из США и из России, дипломаты, бывшие дипломаты, бывшие военные чиновники», — заявила Науэрт.

Она добавила, что это «не со всем новая концепция», так как во времена СССР стороны пытались создать что-то похожее.

«Еще одно предложение заключалось в том, что наш Совет национальной безопасности проводил встречи с российским СБ для обсуждения последующих встреч», — сказала Науэрт.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи в Хельсинки достигли важных устных договоренностей.