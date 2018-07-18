Белый дом следит за делом Бутиной

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация США наблюдает за делом задержанной в Соединенных Штатах российской гражданки Марии Бутиной, которую обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, вокруг данного дела «слишком много массовой истерии СМИ».

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Она также подчеркнула, что Белый дом следит за ходом дела Бутиной.

Ранее сообщалось, что Бутина в суде США заявила о своей невиновности.

Суд в США выбирает меру пресечения для россиянки Марии Бутиной. Федеральная прокуратура США настаивает на заключении Бутиной под стражу на время следствия — по мнению прокуроров, из-за выдвинутых против нее обвинений существует риск ее побега. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.