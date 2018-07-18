Бутина в суде США заявила о своей невиновности
Задержанная в США гражданка России Мария Бутина заявляет в суде о своей невиновности, сообщает РИА «Новости».
«Невиновна, ваша честь», — ответил на вопрос судьи от ее имени ее адвокат.
Отмечается, что сама Бутина ничего не говорила.
Суд сделал перерыв, чтобы решить вопрос об ее аресте.
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Обвинение утверждает, что задержанная в США россиянка общалась с представителями российской разведки.
Суд в США выбирает меру пресечения для россиянки Марии Бутиной. Федеральная прокуратура США настаивает на заключении Бутиной под стражу на время следствия — по мнению прокуроров, из-за выдвинутых против нее обвинений существует риск ее побега. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.