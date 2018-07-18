Обвинение опасается, что Россия может помочь Бутиной покинуть США

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Обвинение опасается, что «официальные лица России» могут помочь задержанной в США россиянке Марии Бутиной бежать из-под стражи. Об этом сообщается в ходатайстве обвинения опубликованном на сайте федерального окружного суда Вашингтона.

«Как любая суверенная страна, Российская Федерация может осуществлять вывоз, или эксфильтрацию, своих граждан из зарубежный стран. В соответствии с международным правом и ограничениями в международных договорах, правоохранительным органам запрещается останавливать Бутину, если она захочет проникнуть в российское посольство», — говорится в тексте ходатайства обвинения.

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Обвинение настаивает, что ни суд, ни правоохранительные органы не смогут предотвратить попытку Бутиной искать убежища в дипломатических объектах. Кроме того отмечается, что ей не понадобится паспорт, чтобы покинуть юрисдикцию Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что американские прокуроры потребовали оставить Бутину под стражей до суда.