Посол России рассказал о «реальном распределении ролей» между США и Японией

Российская сторона не верит в то, что американская администрация готова передать японским специалистам управление комплексами противоракетной обороны Aegis Ashore, которые планируется разместить на территории страны, заявил посол России в Японии Михаил Галузин, передает РИА «Новости».

«Памятуя о том, насколько тесен японо-американский военный союз и каково в нем реальное распределение ролей, трудно поверить в то, что американская сторона передаст кому бы то ни было возможность для контроля ее глобальной ПРО, в том числе в ее региональных сегментах», — сказал Галузин.

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Он также отметил, что размещение элементов глобальной ПРО США в Японии не способствует созданию позитивной атмосферы в отношениях для решения проблемы мирного договора.

Ранее Галузин рассказал, как далеко пойдет Москва для безвизового режима с Японией.