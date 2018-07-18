Посол рассказал, как далеко пойдет Москва для безвизового режима с Японией

Посол России в Японии выразил надежду, что Токио поддержит интерес России ко взаимным безвизовым поездкам, сообщает РИА «Новости».

По словам Галузина, Россия принципиально выступает за максимально возможную либерализацию визового режима с Японией, поэтому «Москва готова идти настолько далеко, насколько к этому будет готова японская сторона».

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Галузин заявил, что данным соглашением Россия надеется активизировать контакты между жителями стран, бизнесом, увеличить туристические потоки и усилить дипломатические связи по линии министерств и ведомств.

Посол также отметил, что варианты либерализации могут быть различными. Он рассматривает как возможность безвизового въезда для транзита на 72 часа, так и долгосрочные туристические поездки на 30 и 60 дней.

Ранее стало известно, что японский премьер-министр Синдзо Абэ призвал поднять на новый уровень российско-японские отношения.