Трамп рассказал, кому не понравилась его встреча с Путиным

Глава США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным была «большим успехом», который пытаются очернить в СМИ.

«Моя встреча с президентом Путиным была большим успехом, но только не в [освещении] фейковых СМИ!», — написал Трамп.

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Встреча Трампа и Путина прошла 16 июля в Хельсинки.

Ранее президент Финляндии оценил итоги встречи Трампа и Путина. По его словам, саммит стал отправной точкой для диалога между Россией и США.

Позднее появились сообщения, что глава Пентагона Джеймс Мэттис «открыт» для переговоров с российским министром обороны Сергеем Шойгу.