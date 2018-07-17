Трюдо на вопрос о Трампе ответил критикой в адрес России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на хельсинкский саммит США и России, сообщает канадская вещательная компания CBC.

Отмечается, что Трюдо осудил президента России Владимира Путина, и при этом избежал критики в адрес президента США Дональда Трампа.

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Трюдо сказал, что Канада по-прежнему решительно выступает против целого ряда российских действий, включая Крым, поддержку президента Сирии Башара Асада, а также использование химического оружия в Великобритании, в котором обвиняют Москву.

Помимо этого, канадский премьер-министр заявил, что страна также привержена сотрудничеству со странами Восточной Европы из НАТО, задача которой состоит в защите от потенциального российского вторжения.

CBC отмечает, что Трюдо не стал отвечать на вопрос о президенте США Дональде Трампе, вместо этого канадский лидер повторил свое осуждение в адрес Путина и России.

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