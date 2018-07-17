В Совфеде посчитали неприличным задержание Бутиной в день саммита Россия-США

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что задержание Бутиной без всяких сомнений связано с прошедшим в Хельсинки российско-американским саммитом, передает НСН.

«Я практически уверен в том, что это была заготовка американских спецслужб. Арест был приурочен ко дню саммита в Хельсинки, для того, чтобы смазать картину переговоров. Вы сами понимаете, что в один день такие вопросы не решаются. Если даже она у них была в разработке, это всё равно остаётся вопросом не одного дня. То, что задержание могли специально отложить ко дню саммита в Хельсинки, у меня даже сомнений нет.

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Понятно, что поднимется шумиха об очередном русском следе, вмешательстве. Но выглядит всё это неприлично. Похоже, что американские спецслужбы сами себя не уважают. Заниматься подтасовыванием, подгонкой результатов для такой великой страны как США, мне кажется неуместным», — заявил сенатор.

В день саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, 16 июля, в Вашингтоне задержали гражданку России Марию Бутину. Американские правоохранители обвиняют девушку в том, что она работала в качестве «российского агента» без соответствующей регистрации. Об этом говорится на сайте Минюста США.