Эксперт: Трамп, как неопытный политик, пытается выполнить обещания

Политолог Алексей Мухин прокомментировал заявление Трампа о том, что США виноваты в ухудшении отношений с Москвой, передает НСН.

«На самом деле, такого рода откровения дорогого стоят! Дональд Трамп прекрасно понимает перипетии внутриполитического кризиса в самих Соединенных Штатах Америки и, конечно, пытается вывести из него страну.

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Он ведь обещал «To Make America Great Again». Судя по всему, сейчас Трамп, как неопытный политик, действительно всерьез пытается выполнить свои предвыборные обещания, чем вызывает удивление коллег и окружающих», — сказал он.

Дональд Трамп заявил, что его осудят при любом исходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Также глава Белого дома добавил, что считает причиной плохих отношений России и Соединенных Штатов глупость со стороны США.