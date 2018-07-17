В Совфеде отметили искренность действий Трампа на встрече с Путиным
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев дал комментарий в связи с состоявшей накануне в Хельсинки встречей российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает RT.
Косачев выразил уверенность, что действия президента США были искренними.
«Когда он говорил о том, что готов пожертвовать собственной политической репутацией в интересах мира и безопасности, мне это показалось соответствующим действительности», — сказал Косачев.
Он добавил, что при этом действия Трампа ограничивает конгресс. По словам Косачева, оппоненты Трампа в настоящее врем не заинтересованы в достижении результатов во внешнеполитической сфере.
«Саботаж договоренностей на уровне президентов со стороны американского конгресса и министерств, увы, будет продолжаться», — заявил Косачев.
Ранее в Госдуме прокомментировали итоги встречи Путина и Трампа.