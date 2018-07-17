В Совфеде отметили искренность действий Трампа на встрече с Путиным

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Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев дал комментарий в связи с состоявшей накануне в Хельсинки встречей российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает RT.

Косачев выразил уверенность, что действия президента США были искренними.

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«Когда он говорил о том, что готов пожертвовать собственной политической репутацией в интересах мира и безопасности, мне это показалось соответствующим действительности», — сказал Косачев.

Он добавил, что при этом действия Трампа ограничивает конгресс. По словам Косачева, оппоненты Трампа в настоящее врем не заинтересованы в достижении результатов во внешнеполитической сфере.

«Саботаж договоренностей на уровне президентов со стороны американского конгресса и министерств, увы, будет продолжаться», — заявил Косачев.

Ранее в Госдуме прокомментировали итоги встречи Путина и Трампа.