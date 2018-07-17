Курц заявил о необходимости сотрудничества России и США

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что считает интенсивное сотрудничество России и Соединенных Штатов обязательным условием ядерного разоружения и мирного решения сирийского конфликта. Об этом Курц написал на своей странице в твиттере.

Отмечается, что канцлер Австрии таким образом прокомментировал прошедший в Хельсинки саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он также выразил мнение, что встреча двух лидеров стала сигналом о возможности решения мировых конфликтов только в ходе диалога.

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«Усиленное сотрудничество обеих супердержав, США и России, обязательно для необходимого ядерного разоружения или мирного разрешения конфликта в Сирии при соблюдении интересов безопасности Израиля», — написал Курц.

Саммит Путина и Трампа прошел 16 июля в столице Финляндии, Хельсинки. Он стал первой полноформатной встречей двух лидеров.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о самой важной проблеме в современном мире.