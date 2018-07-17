Путин рассказал, что поменялось с 2000 года

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что не изменился с момента первого избрания президентом. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам Путина, его выбрали президентом во взрослом возрасте, когда приоритеты не слишком меняются.

«Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался», — отметил Путин.

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Он добавил, что при этом российской стороне приходится реагировать на то, что происходит в мире. В качестве примера глава государства привел расширение НАТО на восток.

Ранее сообщалось, что финские СМИ встретили Трампа и Путина с 300 билбордами в поддержку свободы СМИ.