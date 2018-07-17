Путин сравнил дело о «российском вмешательстве» с делом Скрипалей
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News заявил, что дела о предлагаемом «российском вмешательстве» в выборы в США и об отравлении граждан России в Солсбери похожи отсутствием доказательств.
«Раз уж вы упомянули дело Скрипалей (бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были отравлены в британском Солсбери в марте нынешнего года. — «Газета»). Мы просили, чтобы нам дали какие-нибудь документы, доказательства, но никто нам их не предоставил», — сказал Путин.
Он отметил, что американские власти также не предоставили убедительных результатов расследования о вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Вашингтона.
Президент подчеркнул, что дело о «российском вмешательстве» является «грязным методом» во внутриполитическом соперничестве.
Ранее Путин заявил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США.