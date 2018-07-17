Трамп рассказал о пользе саммита с Путиным

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «продуктивной».

«Продуктивный диалог важен не только для Соединенных Штатов и России, но и для всего мира», — написал Трамп.

В другом твите американский президент написал, что он лучше рискнет политической репутацией для сохранения мира, чем будет рисковать миром для достижения политических целей.

Ранее Трамп заявлял, что прошедшая встреча с Путиным была «открытой». Путин в свою очередь отметил, что Трамп является интересным собеседником.