Трамп рассказал о пользе саммита с Путиным

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «продуктивной».

«Продуктивный диалог важен не только для Соединенных Штатов и России, но и для всего мира», — написал Трамп.

В другом твите американский президент написал, что он лучше рискнет политической репутацией для сохранения мира, чем будет рисковать миром для достижения политических целей.

Ранее Трамп заявлял, что прошедшая встреча с Путиным была «открытой». Путин в свою очередь отметил, что Трамп является интересным собеседником.

A productive dialogue is not only good for the United States and good for Russia, but it is good for the world. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/Q2Y1PhM9au