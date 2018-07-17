Трамп рассказал о пользе саммита с Путиным
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «продуктивной».
«Продуктивный диалог важен не только для Соединенных Штатов и России, но и для всего мира», — написал Трамп.
В другом твите американский президент написал, что он лучше рискнет политической репутацией для сохранения мира, чем будет рисковать миром для достижения политических целей.
Ранее Трамп заявлял, что прошедшая встреча с Путиным была «открытой». Путин в свою очередь отметил, что Трамп является интересным собеседником.
A productive dialogue is not only good for the United States and good for Russia, but it is good for the world. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/Q2Y1PhM9au— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.