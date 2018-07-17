Слуцкий назвал «охотой на ведьм» задержание российской гражданки Бутиной в США

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что задержание в США российской гражданки Марии Бутиной является попыткой инициирования нового политического дела. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Задержание гражданки России Марии Бутиной в США по подозрению в шпионаже в пользу России — очередное проявление той охоты на ведьм, о которой говорил [президент США] Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с [президентом России] Владимиром Путиным по итогам саммита в Хельсинки», — сказал Слуцкий.

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По его словам, против нее выдвинуты «абсолютно нелепые и раздутые» обвинения. Депутат предположил, что американская сторона пытается создать «из ничего» новое политическое дело.

Он также напомнил, что ранее Бутина давала многочасовые показания в сенате США. Слуцкий отметил, что заключение ее под стражу может оказаться «домашней заготовкой» в ответ на «позитивные» итоги саммита Путина и Трампа в Хельсинки.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина, которую подозревают в шпионаже в пользу России. Минюст США сообщил, что 29-летняя Бутина планировала «проникнуть в организации, влияющие на американскую политику».