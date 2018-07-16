Путин: особых ожиданий от встречи с Трампом не было

Президент России Владимир Путин заявил, что его первая встреча с президентом США Дональдом Трампом должна была носить разминочный характер, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, особых ожиданий не было.

«Должен сказать, что у меня особых ожиданий не было. Поскольку это первая такая содержательная встреча, и она, на мой взгляд, первоначально должна была носить такой разминочный характер для того, чтобы потом, дальше, в ходе будущих наших контактов говорить более предметно. Но это произошло по-другому, разговор был действительно очень содержательным», — сказал Путин в интервью Первому каналу.

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Он отметил, что разговор с Трампом «доброжелательный был очень».

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, подводя итоги встречи, заявил, что Соединенные Штаты «желают дружбы и сотрудничества».