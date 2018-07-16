Трамп улетел из Финляндии

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Американский президент Дональд Трамп покинул территорию Финляндии после окончания встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает полиция Хельсинки на своей странице в твиттере.

По данным правоохранительных органов, из-за нахождения на территории страны гостей все еще действуют ограничения дорожного движения.

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«Президент США Дональд Трамп вылетел из страны», — говорится в посте.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм предложил президенту США Дональду Трампу проверить, есть ли в подаренном российским лидером Владимиром Путиным футбольном мяче подслушивающие устройства.