Трамп улетел из Финляндии
Американский президент Дональд Трамп покинул территорию Финляндии после окончания встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает полиция Хельсинки на своей странице в твиттере.
По данным правоохранительных органов, из-за нахождения на территории страны гостей все еще действуют ограничения дорожного движения.
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«Президент США Дональд Трамп вылетел из страны», — говорится в посте.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм предложил президенту США Дональду Трампу проверить, есть ли в подаренном российским лидером Владимиром Путиным футбольном мяче подслушивающие устройства.