Песков разъяснил ситуацию с совместным заявлением Путина и Трампа

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не приняли заявления по итогам состоявшихся в Хельсинки переговоров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков подтвердил, что лидеры двух стран не принимали совместного заявления по итогам состоявшейся полноформатной встречи. По его словам, Путин и Трамп ограничились пресс-конференцией.

Ранее сообщалось, что бывший глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве из-за пресс-конференции по итогом переговоров с российским главой государства Владимиром Путиным.