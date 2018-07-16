Песков разъяснил ситуацию с совместным заявлением Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не приняли заявления по итогам состоявшихся в Хельсинки переговоров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Песков подтвердил, что лидеры двух стран не принимали совместного заявления по итогам состоявшейся полноформатной встречи. По его словам, Путин и Трамп ограничились пресс-конференцией.
Ранее сообщалось, что бывший глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве из-за пресс-конференции по итогом переговоров с российским главой государства Владимиром Путиным.