Путин: никому нельзя верить

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Президент России Владимир Путин, комментируя вопрос о сговоре при выборах президента США, заявил, что верить никому нельзя, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Никому нельзя верить. Почему вы решили, что я должен доверять господину Трампу, а он — мне? Я выступаю в своих интересах, а он — в своих», — заявил Путин.

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При этом он отметил, что России и США есть совпадающие интересы.

«Мы ищем точки соприкосновения», — подытожил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию переговоров Путина и Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, подводя итоги встречи, заявил, что Соединенные Штаты «желают дружбы и сотрудничества».