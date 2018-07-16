Путин: никому нельзя верить
Президент России Владимир Путин, комментируя вопрос о сговоре при выборах президента США, заявил, что верить никому нельзя, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Никому нельзя верить. Почему вы решили, что я должен доверять господину Трампу, а он — мне? Я выступаю в своих интересах, а он — в своих», — заявил Путин.
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При этом он отметил, что России и США есть совпадающие интересы.
«Мы ищем точки соприкосновения», — подытожил Путин.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию переговоров Путина и Трампа.
Ранее президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, подводя итоги встречи, заявил, что Соединенные Штаты «желают дружбы и сотрудничества».